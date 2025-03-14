Mein dunkles Geheimnis
Folge 117: Die Neue wird erpresst
23 Min.Ab 12
Meike Jansen musste nach der Trennung ihrer Eltern die Schule wechseln und hat noch keine Freunde. Damit ist sie das perfekte Opfer für Ina und Michelle. Die brutalen Mädchen setzen Meike massiv unter Druck und verlangen Schutzgeld von dem schüchternen Teenager. Ein Brief von der Schule macht Mutter Anja stutzig: Warum ist ihre Tochter in letzter Zeit so verändert? Die besorgte Mutter lässt ihre Tochter überwachen und bringt sie damit erst recht in Gefahr.
