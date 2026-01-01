Mein dunkles Geheimnis
Folge 34: Das Arztgeheimnis
23 Min.Ab 12
Die Sprechstundenhilfe Stina ist ganz verzaubert: Nicht nur, dass es in ihrem Dorf endlich wieder einen Landarzt gibt, nein, der 39-jährige Christian Berthold ist dazu noch ein sehr attraktiver Mann! So sehr Stina ihren Chef auch anhimmelt, so wenig kann sie seine unorthodoxe Arbeitsweise und zahlreiche weitere merkwürdige Begebenheiten übersehen. Was stimmt mit dem Landarzt nicht?
