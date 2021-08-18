Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 73vom 18.08.2021
23 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12

Als Tischlermeister Falko und seine Frau Eva einen überhöhten Steuerbescheid erhalten, gerät ihr Leben völlig aus den Fugen. Da Finanz-Sachbearbeiterin Birgit Lottner auf sofortige Rückzahlung der angeblichen Steuerschuld besteht, droht dem Handwerker der Bankrott. Dann wird Falko auch noch verhaftet, weil er die Finanz-Sachbearbeiterin körperlich angegriffen und verletzt haben soll. Er bestreitet die Tat, doch selbst Eva bezweifelt, dass ihr Mann die Wahrheit sagt.

