Mein dunkles Geheimnis
Folge 78: Geheimnisvoller Goldregen
23 Min.Ab 12
Lena weiß nicht mehr weiter. Der Betreiberin eines freien Kindergartens steht das Wasser bis zum Hals. Da findet sie mit Freundin Svenja jedoch kurz vor der Schließung eine Tasche voller Geld vor der Tür. Doch die scheinbare Rettung entpuppt sich als Mogelpackung. Denn die Polizei vermutet, der unerwartete Geldsegen könne aus einem Bankraub stammen. Als dann auch noch Lenas Ex-Freund Jan auftaucht und behauptet, das Geld sei von ihm, ist das Chaos perfekt.
