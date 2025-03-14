Mein dunkles Geheimnis
Folge 84: Jugendwahn
23 Min.Ab 12
Seit 24 Jahren sind Doris und Georg Klöber glücklich verheiratet. Ihre 23-jährige Tochter Julia kennt ihre Eltern als ruhiges, ausgeglichenes Ehepaar. Plötzlich scheint Doris wie ausgewechselt. Künstliche Fingernägel, kurze Röcke, überzogenes Makeup und wilde Flirts mit erheblich jüngeren Männern - die 50-Jährige lässt es ordentlich krachen. Als Tochter Julia erfährt, dass Doris zu allem Überfluss auch noch eine Brustvergrößerung plant, stellt sie ihre Mutter zur Rede.
