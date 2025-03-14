Mein dunkles Geheimnis
Folge 98: Der rollende Rolf
23 Min.Ab 12
Rolf betreibt einen mobilen Tante Emma Laden. Der hilfsbereite Gemischtwarenhändler versorgt mit seinem Bringdienst viele Menschen in der ländlichen Gegend. Weil er kein Bier an 15-Jährige verkauft, liegt Rolf jedoch mit einigen Teenagern im Dauerclinch. Als Rolfs Wagen mit Hassparolen besprüht wird und seine Autoreifen zerstochen werden, gerät seine Existenz in Gefahr. Rolf hat die Dorfjugend in Verdacht. Doch als er den Täter stellen kann, traut er seinem Augen kaum.
