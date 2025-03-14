Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Eine haarige Angelegenheit

SAT.1Staffel 3Folge 22
Eine haarige Angelegenheit

Eine haarige AngelegenheitJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 22: Eine haarige Angelegenheit

23 Min.Ab 12

Von klein auf wünscht sich Alina (17) nichts sehnlicher als einen Hund. Doch ihre Mutter Laura (41) stellt sich quer. Sie muss hart als Krankenschwester arbeiten, um die Beiden über Wasser zu halten. So ein Tier macht nur Dreck, viel Arbeit und kostet Geld. Als die Beziehung der 17-Jährigen mit ihrem Freund Patrick in die Brüche geht, kommt Alina auf die Idee, sich ein Kaninchen als Seelentröster anzuschaffen. Heimlich setzt sie ihren Plan in die Tat um - mit ungeahnten Folgen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen