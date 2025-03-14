Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Wenn die Katze aus dem Haus ist

SAT.1Staffel 3Folge 28
Folge 28: Wenn die Katze aus dem Haus ist

22 Min.Ab 12

Marita (42) ist überglücklich, als ihr Mann Jakob (44) ihr zum 20. Hochzeitstag einen Tanzkurs schenkt. Doch Tochter Lina (18) ist überhaupt nicht begeistert, dass ihre Eltern sich selbst etwas gönnen und sie mit ihren Wünschen hinten an stehen muss. Beim Tanzkurs lernen Marita und Jakob das gut betuchte Paar Susanne (35) und Paul (37) kennen, von dem sie Lina vorschwärmen. Kurz darauf häufen sich merkwürdige Vorkommnisse in der Villa von Susanne und Paul.

SAT.1
