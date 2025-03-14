Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 43
Folge 43: Das Diebespaar

23 Min.Ab 12

Die Verkäuferinnen Simone und Isabell geraten unter Verdacht, als in der exklusiven Damenboutique "La Chica Moderna" wiederholt gesamte Kollektionen aus dem Lager gestohlen werden. Für Chef Windgarten ist die Sache klar: Es gibt keine Einbruchsspuren und beide Angestellte haben einen Schlüssel für das Geschäft. Dann gerät Simones Freund, der wegen Diebstahls vorbestraft ist, ins Visier der Polizei. Alle Indizien sprechen gegen ihn ...

SAT.1
