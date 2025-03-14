Mein dunkles Geheimnis
Folge 50: Besitzer unbekannt
23 Min.Ab 12
Marie hängt nach ihrem Schulabschluss herum und soll ihrer Mutter Petra wenigstens bei deren Putzjob helfen. Statt sich nützlich zu machen, lässt Marie einen kostbaren Ring aus dem Haushalt des Polizisten mitgehen. Reumütig will Marie den Ring zurückbringen, doch seltsamerweise hat ihn die Arbeitgeberin noch nie gesehen. So tragen Mutter und Tochter ihren neuen Schatz zu einem Pfandleiher. Und der alarmiert prompt die Polizei - der Ring ist gestohlen!
