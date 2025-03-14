Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 51
Folge 51: Altgold

23 Min.Ab 12

Danielle ist fassungslos als ihr Mann die letzten 200 Euro aus der Haushaltskasse plündert. Ben will partout nicht erzählen, wofür er das Geld genommen hat, erklärt aber, dass die finanziellen Sorgen der Familie bald ein Ende haben werden. Danielle ist alarmiert. Beim Durchstöbern der Sachen ihres Mannes entdeckt sie Lagepläne für einen Gebäudekomplex und Quittungen, die belegen, dass Ben das Haushaltsgeld für Einbruchwerkzeuge ausgegeben hat.

