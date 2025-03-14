Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Bettgeflüster

SAT.1Staffel 3Folge 56
Bettgeflüster

Mein dunkles Geheimnis

Folge 56: Bettgeflüster

22 Min.Ab 12

Marion leitet die Bettenabteilung eines renommierten Möbelhauses. Plötzlich entdecken empörte Kunden in einem Ausstellungsbett Kondome und einen Damenslip. Sogar das Foto einer halbnackten Frau taucht auf. Chefin Angelika macht Marion für den "obszönen Schmutz" verantwortlich und kritisiert, dass sie ihre Abteilung nicht im Griff hat. Der Verkäuferin drohen Konsequenzen. Marion ist ratlos und muss annehmen, dass ihr jemand massiv schaden will.

