Mein dunkles Geheimnis
Folge 68: Kein Zutritt!
23 Min.Ab 12
Liliane glaubt, endlich den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Seit einigen Monaten sind Hans und sie ein sehr glückliches Paar. Doch merkwürdigerweise hat Liliane die Wohnung ihres Traummanns noch nie betreten. Als Liliane wegen Renovierungsarbeiten ihre Wohnung verlassen muss, weigert sich Hans, sie bei sich aufzunehmen. Liliane beschleicht der Verdacht, dass Hans ein Doppelleben führt. Warum sonst sollte er seine Wohnung zum Sperrgebiet erklären?
