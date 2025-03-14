Ein gefährlicher UrlaubsflirtJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 103: Ein gefährlicher Urlaubsflirt
23 Min.Ab 12
Gerade zurück aus dem Urlaub in Südafrika, ist die hübsche Simone überrascht und erfreut, als ihr Urlaubs-Flirt Bernd sie sofort kontaktiert. In aufkeimender Verliebtheit genießt sie die Fortführung der hocherotischen Urlaubs-Liaison. Allein Simones beste Freundin Kerstin nimmt dem charmanten Bernd die großen Gefühle nicht ab. Denn der scheint sich nicht nur für Simone, sondern auch für den Koffer zu interessieren, mit dem sie in Südafrika war.
