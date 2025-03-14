Mein dunkles Geheimnis
Folge 30: Ganz schön haarig
23 Min.Ab 12
Manfred (40) kämpft mit einem haarigen Problem - der Lehrer hat starke Komplexe, weil seine Ex-Freundin ihn wegen seiner Geheimratsecken und seiner Platte verlassen hat. Als er die hübsche Heike kennenlernt, versucht er seine Problemzonen unter einer Mütze zu verstecken. Doch seine Flamme findet die Kopfbedeckung wenig ansprechend. Also greift Manfred zu härteren Mitteln - doch Sprühhaar und Haarwuchsmittel führen leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick