Mein dunkles Geheimnis
Folge 34: Trainer ohne Lizenz
23 Min.Ab 12
Fitnesstrainerin Christina (27) kann es nicht fassen - der neue Kollege Robin (32) benimmt sich gegenüber den Studiogästen unmöglich. Der Schönling gibt ihnen falsche Anweisungen und macht aus seinem Zumba-Kurs eine Chippendale-Show. Christina glaubt, dass er nicht mal einen Trainerschein besitzt. Aber sowohl die Bodybuilder als auch Fitnessstudio-Chefin Monika (45) scheinen begeistert von dem Neuen zu sein. Doch Christina lässt Robin nicht aus den Augen.
