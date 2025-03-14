Wer hat von meinem Tellerchen gegessenJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 40: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen
24 Min.Ab 12
Martha (48) und Kai (50) freuen sich auf einen schönen Nachmittag in ihrem Schrebergarten. Doch als das Ehepaar dort eintrifft, wartet eine böse Überraschung auf die beiden: Jemand war unerlaubt in ihrer Kleingartenhütte und noch schlimmer, derjenige scheint seit Tagen dort zu wohnen. Marthas Verdacht fällt sofort auf die jüngste Tochter Zoey (18), ihren Skater-Freund Mick und seine Kumpels (19), denn die 18-Jährige hat als einzige eine Schlüssel zum Häuschen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick