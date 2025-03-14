Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein dunkles Geheimnis

Grüße aus London

SAT.1Staffel 4Folge 43
Grüße aus London

Grüße aus LondonJetzt kostenlos streamen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 43: Grüße aus London

23 Min.Ab 12

Veronikas (42) Tochter Sara (19) ist vor einigen Wochen nach England gegangen, um dort als Au-Pair zu arbeiten. Bei einem Einkaufsbummel mit Freundin Karen (45) kommt dann der Schock für Veronika: Karen ist der festen Überzeugung, Sara in einer jungen Frau mit rotem Schal erkannt zu haben. Der Schal ist ein Designerstück einer deutschen Boutique, den Sara am nächsten Tag auf einem Foto aus London trägt. Karen weckt Misstrauen in Veronika. Ist Sara wirklich noch in England?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

Alle 5 Staffeln und Folgen