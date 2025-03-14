Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 71
Folge 71: Der Waldmensch

24 Min.Ab 12

Lokalreporterin Eva (32) hat größere Ambitionen als ausschließlich über Trachtenclubs und Karnickelzüchtervereine zu berichten. Als im nahegelegenen Forst ein mysteriöser "Waldmensch" gesichtet wird, wittert Eva ihre große Chance! Doch dann nimmt der Ressortleiter der engagierten Reporterin die Story weg, um selber die Lorbeeren einzuheimsen! Aber so schnell gibt Eva nicht auf ...

SAT.1
