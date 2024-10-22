"Ansitz Steinbock" - Hotel und Gastronomie unter einem DachJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.10.2024: "Ansitz Steinbock" - Hotel und Gastronomie unter einem Dach
44 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Am Dienstag lädt Elisabeth in ihren "Ansitz Steinbock" in Villandro ein. Mit einem modernen Konzept vereint sie hier Hotel und Gastronomie unter einem Dach. Aushängeschild des Lokals ist die Verwendung regionaler Produkte. Die Gastronomen können sich hier auf eine gehobene Küche freuen. Wird Elisabeth damit bei ihren Mitstreitern punkten können?