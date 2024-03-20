"Graubi Bar": Ein beliebtes Ausflugsziel in Bonn Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.03.2024: "Graubi Bar": Ein beliebtes Ausflugsziel in Bonn
44 Min.Folge vom 20.03.2024Ab 12
Zum Bergfest der Woche geht es wieder nach Bonn. Mona ist gelernte Konditorin und begrüßt ihre Gäste direkt an der Fähre zwischen Graurheindorf und Mondorf. Im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Fahrradfahrer, die Lust auf Drinks und schnelles Essen haben. Kann ihr modernes Konzept gegen andere bestehen oder ist es am Ende doch zu einfach?