Klassiker von der größten Insel des Mittelmeers im "Don Caruso"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.03.2024: Klassiker von der größten Insel des Mittelmeers im "Don Caruso"
44 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12
Am vorletzten Tag geht es nach Lohmar zu Vollblut-Sizilianer Devid. Der Inhaber und Chefkoch hat das Kochen von seiner Mutter gelernt und bei ihm steht Produktqualität ganz oben. Mit Klassikern von der größten Insel des Mittelmeers will er zeigen, wie gut die italienische Küche sein kann. Schafft er es, die italienische Leidenschaft auf die Teller zu bringen oder bleibt sie im Herzen des Kochs?