Kabel Eins
44 Min.

Am zweiten Tag lädt Saowanee in den Harms Markt ein. Sie betreibt dort eines der diversen internationalen Street-Food-Lokale und lädt ihre Gäste auf eine Reise nach Thailand ein. Mit authentisch thailändischer Küche möchte Saowanee den Siegerteller ins "GIINGIIN" bringen. Wird sie die Erwartungen der anderen Gastronomen erfüllen?

