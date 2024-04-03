Street-Food-Lokal: "GIINGIIN" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.04.2024: Street-Food-Lokal: "GIINGIIN"
44 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Am zweiten Tag lädt Saowanee in den Harms Markt ein. Sie betreibt dort eines der diversen internationalen Street-Food-Lokale und lädt ihre Gäste auf eine Reise nach Thailand ein. Mit authentisch thailändischer Küche möchte Saowanee den Siegerteller ins "GIINGIIN" bringen. Wird sie die Erwartungen der anderen Gastronomen erfüllen?