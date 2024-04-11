Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
44 Min.

Direkt an der Flensburger Förde liegt das "Gudlak Restaurant". Mit bester Sicht auf den Strand lädt der souveräne Geschäftsleiter Julian seine Gäste in das stylische Lokal ein. Er präsentiert seinen Gästen die kulinarische Vielfalt der europäisch-asiatischen Küche, während sie den Blick auf die Ostsee genießen können. Kann ihm dieses Angebot auch den Siegerteller bescheren?

