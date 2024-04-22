Internationale Speisen im Turmrestaurant by ElertsJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.04.2024: Internationale Speisen im Turmrestaurant by Elerts
44 Min.Folge vom 22.04.2024Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in Ludwigshafen und Umgebung. Anatol lädt seine Gäste in das imposante "Turmrestaurant by Elerts" ein. Viel Platz und ein vielversprechendes Konzept legen die Messlatte gleich zu Anfang recht hoch. Anatols Küchenkonzept: klassische Gerichte aus Deutschland, aber modern interpretiert. Wird er seine Mitstreiter damit überzeugen können?