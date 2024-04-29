"Mit kleiner Auswahl eine große Freude machen!"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.04.2024: "Mit kleiner Auswahl eine große Freude machen!"
44 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 12
Diese Woche geht es an den Niederrhein. Den Anfang macht das Duo Drandafille und Tim im Restaurant "Gotisches Haus". Das Lokal in Xanten soll nicht nur mit rustikaler Holzeinrichtung, alten Gemälden und einer über dem Gastraum thronenden Krone überzeugen, sondern auch mit einer kleinen Auswahl an Gerichten. Kann ihnen das gelingen?