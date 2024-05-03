Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 03.05.2024
44 Min.
Ab 12

Zum großen Wochenfinale lädt Snezana in ihr "Restaurant URIG" nach Kerken ein. Nena will bei der Runde heute nicht nur mit ihrem Restaurant, sondern auch mit ihrer Herzlichkeit punkten. Auf den Teller kommen nicht nur Gerichte aus dem Balkan, sondern auch internationale Speisen. Kann das Gesamtpaket die Erwartungen der anderen Mitstreiter erfüllen?

