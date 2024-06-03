Bayrisch, modern und regional: Auftakt im Schweiger's LandgasthofJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.06.2024: Bayrisch, modern und regional: Auftakt im Schweiger's Landgasthof
44 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Diese Woche geht es nach Landshut und Umgebung. Den Anfang macht Steffen mit dem "Schweiger's Landgasthof" in Wartenberg. Unter dem Motto "Regional und originell" wollen sie ihre Kontrahenten mit gehobener bayerischer Küche überzeugen. Gelingt Steffen ein erfolgreicher Start in die Woche?