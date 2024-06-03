Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Bayrisch, modern und regional: Auftakt im Schweiger's Landgasthof

Kabel EinsFolge vom 03.06.2024
Bayrisch, modern und regional: Auftakt im Schweiger's Landgasthof

44 Min.
Ab 12

Diese Woche geht es nach Landshut und Umgebung. Den Anfang macht Steffen mit dem "Schweiger's Landgasthof" in Wartenberg. Unter dem Motto "Regional und originell" wollen sie ihre Kontrahenten mit gehobener bayerischer Küche überzeugen. Gelingt Steffen ein erfolgreicher Start in die Woche?

