Das "MALO" ist eine grüne Oase mitten in der Großtadt
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.07.2024: Das "MALO" ist eine grüne Oase mitten in der Großtadt
44 Min.Folge vom 09.07.2024Ab 12
Mitten in der Stuttgarter Innenstadt liegt das Restaurant "MALO", das von Lorenz geführt wird. Der junge Gastronom kocht selbst und bietet eine internationale, leicht gehobene Küche. Das Besondere ist das Ambiente, denn hier fühlt sich der Gast wie in einer kleinen, grünen Oase. Das "MALO" ist mit den vielen Pflanzen ein richtiger Foto-Hotspot, aber Lorenz muss seine Gäste natürlich auch mit den Gerichten überzeugen.