Im "Restaurant Grebiner Krug" gibt es Essen so wie früher bei Mutter
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.07.2024: Im "Restaurant Grebiner Krug" gibt es Essen so wie früher bei Mutter
Folge vom 17.07.2024
Zum Bergfest der Woche geht es nach Grebin zu Gastro-Urgestein Dieter. Der Inhaber des Restaurants "Grebiner Krug" arbeitet selbst im Service. Als waschechter Schleswig-Holsteiner bietet er regionale Küche mit gutbürgerlichen Klassikern an. Sein Gastraum bietet einen Mix aus moderner und uriger Atmosphäre und in der Küche steht ein "Vater-Sohn-Gespann". Wird Dieter mit seinem Lokal den Wochensieg erreichen oder wird die Kritik-Keule geschwungen?