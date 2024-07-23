"1821 Tübingen" - Geschichte & GastronomieJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.07.2024: "1821 Tübingen" - Geschichte & Gastronomie
Folge vom 23.07.2024
Am Dienstag lädt Pascal in das "1821 Tübingen" ein. Mit seinem modernen Konzept vereint er Geschichte und Gastronomie unter einem Dach. In der Altstadt Tübingens bietet er traditionell schwäbische Küche und moderne Gerichte an. Als Gastronomen-Kind hat Pascal fundierte Expertise und ist überzeugt, mit feiner Tellersprache und hochwertigem Ambiente punkten zu können. Doch wie wird das die Konkurrenz sehen?