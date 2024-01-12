Qualitätsunterschiede im "HAMANN'S local Kitchen" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.01.2024: Qualitätsunterschiede im "HAMANN'S local Kitchen"
44 Min.Folge vom 12.01.2024Ab 12
Zum Wochenfinale geht es nach Herschbach zu Jan. In seinem Lokal "HAMANN'S local Kitchen" bietet der gelernte Koch und Landwirt eine Mischung aus deutscher und amerikanischer Küche an. Der Gastronom will dort mit seinem Konzept regionale Partner unterstützen und Nachhaltigkeit fördern. Funktioniert das und können seine Mitstreiter am Ende des Tages den Qualitätsunterschied schmecken?