Folge vom 27.08.2025: Vier Generationen Gastronomie im "Gasthof Neuwirt" in Garching
Zur Wochenmitte heißt es "Zurück zu den Wurzeln": Daniel, Gastgeber im "Gasthof Neuwirt" in Garching, legt Wert auf ehrliche bayerisch-österreichische Küche mit mediterranem Einfluss. Zwischen alten Kastanienbäumen und modernen Bierbänken soll hier vor allem die Qualität überzeugen. Wird seine offene Art und das traditionelle und trotzdem modern angehauchte Konzept bei der Konkurrenz gut ankommen?