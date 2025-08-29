Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Finaler Tag: "Schinken-Peter", Giesing

Kabel EinsFolge vom 29.08.2025
Finaler Tag: "Schinken-Peter", Giesing

Finaler Tag: "Schinken-Peter", GiesingJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.08.2025: Finaler Tag: "Schinken-Peter", Giesing

45 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12

Zum großen Finale führt der Weg nach Giesing in den legendären "Schinken-Peter". Gastgeber Markus steht für gelebte Wirtshauskultur, deftige Portionen und eine ordentliche Portion bayerischen Humor. Mit seinem Kaiserschmarrn und der familiären Atmosphäre will Markus die Woche für sich entscheiden. Kann er am letzten Tag die Konkurrenz in den Schatten stellen? Am Ende der Woche vergibt unser Profikoch noch die entscheidenden Punkte.

Alle verfügbaren Folgen