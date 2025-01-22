"Restaurant Orangerie" - Fine-Dining in einer gehobenen AtmosphäreJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.01.2025: "Restaurant Orangerie" - Fine-Dining in einer gehobenen Atmosphäre
45 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Das Bergfest wird in Kühlungsborn bei der Orangerie gefeiert. Bart stellt als Hoteldirektor des "Hotel IV Jahreszeiten" hohe Ansprüche an sich selbst und sein Restaurant. Es besticht durch Fine-Dining in einer gehobenen Atmosphäre. Werden die Erwartungen der Konkurrenz getroffen oder sogar überboten?