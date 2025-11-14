Finaltag: Ist das Leben ein Ponyhof in der "Jungenwaldmühle" Brauneberg?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.11.2025: Finaltag: Ist das Leben ein Ponyhof in der "Jungenwaldmühle" Brauneberg?
45 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Zum Finale besuchen die Kandidaten die "Jungenwaldmühle" in Brauneberg. Das idyllisch gelegene Restaurant punktet mit ländlichem Charme des eigenen Ponyhofs. Konditormeister Peter und sein Sohn Christian servieren herzhafte Gerichte aus regionalen Zutaten. Gelingt es der Familie, die Woche mit einem starken Auftritt abzuschließen? Wie gewohnt gibt's dann noch die Punkte vom Profikoch - wer holt sich den Wochensieg?