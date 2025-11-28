Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 28.11.2025
45 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Das große Finale steigt in Duisburg, wo Gastgeber Gürbüz im "ETiler Café & Restaurant" die Vielfalt der türkischen Küche präsentiert. Von herzhaften Klassikern bis deftigen Grillspezialitäten - hier wird mit Leidenschaft und Herzlichkeit gekocht. Schaffen Gürbüz und sein Team, am letzten Abend alle für sich zu gewinnen? Am Ende fällt unser Profikoch noch sein Urteil: Wer holt den Wochensieg im Ruhrgebiet?

