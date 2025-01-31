"Kellermann" - Einfaches Bistro aber herzliche Atmosphäre!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.01.2025: "Kellermann" - Einfaches Bistro aber herzliche Atmosphäre!
44 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Finaltag vor den Toren Berlins! Uwe betreibt sein "Kellermann" seit 2017 in Babelsberg. Gegenüber liegt sein eigener kleiner Regional-Laden, wo er die Lebensmittel für die Küche verkauft. Die Gerichte sind im Bistro eher einfach, doch die herzliche Atmosphäre macht den besonderen Charme aus. Wie findet die Konkurrenz das Konzept?