Ein Bergfest mit Whisky im "Gasthof zur Ziegelhütte"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.05.2025: Ein Bergfest mit Whisky im "Gasthof zur Ziegelhütte"
44 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Das Bergfest wird im Gasthof zur Ziegelhütte in Idstein gefeiert: Martin begeistert hier seine Gäste seit 2013 mit der angebotenen deutschen Küche und seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Whisky. Dieser wird auch in den Speisen verarbeitet - wie wird der edle Tropfen der Konkurrenz schmecken?