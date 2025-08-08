Finaltag: Mediterrane moderne Küche im "Estragon"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.08.2025: Finaltag: Mediterrane moderne Küche im "Estragon"
Folge vom 08.08.2025
Im Herzen von Felanitx, direkt an der Plaça de Peralada, lädt das "Estragon" zu einem kulinarischen Erlebnis ein. Gastgeber Felix leitet das Restaurant mit Herzblut und einem besonderen Augenmerk auf gelebte Gastfreundschaft. Die Küche bietet eine kreative Fusion aus klassischen Gerichten und modernen Einflüssen. Wird Felix die Konkurrenz überzeugen können? Am Ende der Woche vergibt Profikoch Robin Pietsch die entscheidenden Punkte.