Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 08.07.2025
Folge vom 08.07.2025: Ist hier alles Gold was glänzt im "Golden Horn Steakhouse"?

44 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12

Am zweiten Tag lädt Eren ins "Golden Horn Steakhouse" ein. In modernem, elegantem Ambiente mit goldenen Akzenten empfängt er seine Gäste. Serviert werden vor allem mediterrane Fisch- und Fleischgerichte - ein Fest auch für die Augen. Doch ist wirklich alles Gold, was glänzt? Die Mitstreiter wollen es herausfinden ...

