Tag 4 in Hamburg: Heute gibt's Vietnamesische Fusion-Küche im YUYU bei Tristan. Im Yuyu wird die vietnamesische Küche auf die europäische Zunge abgestimmt. Die Innenausstattung passt zum Konzept und Profi Robin ist gespannt auf seine Udon Trüffel. Und was sagen die Mitstreiter:innen? Die Meinungen gehen auseinander: Zu günstig oder doch zu teuer?

