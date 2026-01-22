Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kaisari: Moderne Sushikunst oder langweilig?

Kabel EinsFolge vom 22.01.2026
Kaisari: Moderne Sushikunst oder langweilig?

Kaisari: Moderne Sushikunst oder langweilig?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 22.01.2026: Kaisari: Moderne Sushikunst oder langweilig?

44 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Tim im "Kaisari": Ein spannendes Konzept trifft auf einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Vom Wirtschaftsstudium in die Gastro-Selbstständigkeit – mit gerade mal 25 Jahren! Sein südkoreanischer Sushi-Chef sorgt für authentische Aromen, und auch Tim selbst kann am Herd überzeugen. Doch reicht das, um Profi Christian Henze zu beeindrucken und die Konkurrenz auszustechen?

Alle verfügbaren Folgen