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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Wochenstart im Restaurant "Zum Ventil"

Kabel EinsFolge vom 26.01.2026
Wochenstart im Restaurant "Zum Ventil"

Wochenstart im Restaurant "Zum Ventil"Jetzt kostenlos streamen

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Folge vom 26.01.2026: Wochenstart im Restaurant "Zum Ventil"

45 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Zum Wochenstart geht es ins "Zum Ventil" nach Kirchen (Sieg). Hier hat Gastgeber Felix Anfang 2024 seinen Traum vom eigenen Restaurant umgesetzt. Das Lokal kombiniert bodenständige deutsche Küche mit gemütlichem Charme und lokaler Handschrift. Das Herzstück: eine ehrliche Karte mit regionalen Klassikern und hausgemachten Spezialitäten. Die Atmosphäre: familiär und herzlich. Kann das Ventil mit Tradition und Bodenhaftung die Konkurrenz überzeugen?

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