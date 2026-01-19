Genussauftakt bei „Lucky am Markt“: Schwäbisch trifft spanischJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.01.2026: Genussauftakt bei „Lucky am Markt“: Schwäbisch trifft spanisch
45 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
"Mein Lokal, Dein Lokal" ist diese Woche in Stuttgart mit Profi-Koch Christian Henze, der sich auf schwäbische Hausmannskost und guten Wein freut. Zum Wochenauftakt geht es nach Waldenbuch ins „Lucky am Markt“. Gastgeber Lukas, genannt Lucky, verbindet hier schwäbische Klassiker mit spanischen Tapas. Seit 2023 serviert er hier mit Herz seine kleinen Spezialitäten mit Highlights wie Fischgerichten und cremigen Käsespätzle.