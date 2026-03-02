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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Wochenstart im "Zum Wattkorn": Norddeutsche Küche mit Herz

Kabel EinsFolge vom 02.03.2026
Wochenstart im "Zum Wattkorn": Norddeutsche Küche mit Herz

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Folge vom 02.03.2026: Wochenstart im "Zum Wattkorn": Norddeutsche Küche mit Herz

45 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Wochenstart in Hamburg: Im traditionsreichen „Zum Wattkorn“ treffen 147 Jahre Geschichte auf frische Kochleidenschaft. Seit 20 Jahren steht Tim am Herd und bringt internationale Erfahrung mit – serviert werden hier aber norddeutsche Klassiker. Mit viel Herzblut und einem eingespielten Team will er die Konkurrenz überzeugen. Reicht Tradition mit modernem Twist für den Wochensieg?

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