Street-Food auf Restaurant-Niveau im "Opa Adam"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.01.2026: Street-Food auf Restaurant-Niveau im "Opa Adam"
45 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Am Dienstag trifft moderner Kiez-Vibe im "Opa Adam" auf kreative Küche mitten in der Siegener Altstadt. Gastgeber Jordan führt das Lokal seit 2018 gemeinsam mit seiner Partnerin Alex. Das Konzept: Street-Food auf Restaurant-Niveau. Das Motto: "Reinkommen, Wohlfühlen, Wiederkommen". Kann dieser Mix aus Gastfreundschaft, Herz und urbanem Koch-Stil die Konkurrenz in einer Casual-Dining-Atmosphäre überzeugen?