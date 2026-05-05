Eleganz trifft Tradition im "Rumeli Restaurant Meze & Grill" in MünchenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.05.2026: Eleganz trifft Tradition im "Rumeli Restaurant Meze & Grill" in München
45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
An Tag Zwei geht es zu Yesim ins "Rumeli Restaurant Meze & Grill". Im Westen von München im Stadtteil Laim gibt es hier gehobene osmanische Küche. Bei Yesim treffen Tradition und Eleganz aufeinander. In der Küche wird mit viel Liebe und Hingabe, aber auch Handwerk gekocht - ob diese Leidenschaft auch ihren Mitstreiter schmecken wird?