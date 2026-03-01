Regionale und Saisonale Küche in der "Alten Remise"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.03.2026: Regionale und Saisonale Küche in der "Alten Remise"
45 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Tim vertraut am Tag zwei voll auf sein geschultes Gastgeber-Auge. Als Restaurantleiter der "Alten Remise", einem denkmalgeschützten Gebäude in einem Außenbezirk der Stadt Weimar, setzt er auf hochwertige Küche in heimeliger Atmosphäre. Sein Restaurant und die dazugehörige kreative Küche kennt er wie seine Westentasche. Trifft er auch genau den Geschmack der Mitstreitenden?