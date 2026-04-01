Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant Herzstück": Moderne Küche im Sauerland

Kabel EinsFolge vom 29.04.2026
Joyn+
"Restaurant Herzstück": Moderne Küche im Sauerland

"Restaurant Herzstück": Moderne Küche im SauerlandJetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.04.2026: "Restaurant Herzstück": Moderne Küche im Sauerland

45 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6

Wieso vegetarisch interpretierte Kulinarik auch inmitten des tiefsten Sauerlandes funktionieren kann, will Larina vom "Restaurant Herzstück" an Tag drei unter Beweis stellen. Die in Brilon angesiedelte Jung-Gastronomin möchte mit einem modernen Sharing-Konzept überzeugen und ihre Gäste in gemütlicher Atmosphäre verwöhnen. Wird Larina ihre Mitstreiter mit ihren innovativen und international inspirierten Speisen überzeugen können?

Alle verfügbaren Folgen